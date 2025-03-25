الرئيس عون في عيد البشارة: لنجعل من المناسبة انطلاقة جديدة لترسيخ وحدتنا الوطنية الحقيقية

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى جعل عيد بشارة العذراء مريم الذي يحتفل به لبنان رسميا اليوم ، "انطلاقة جديدة لترسيخ وحدتنا الوطنية الحقيقية بما يؤسس لمستقبل مشرق للبنان، الذي سيظل، بعون الله، ملاذًا للحرية، والمساواة، والتسامح".



وقال في المناسبة : "يطل علينا عيد بشارة العذراء مريم، عيدا وطنيا شئناه فرصة لتجديد عهد التمسك بمبادئ العيش المشترك التي تأسس عليها لبنان منذ نشأته. وفي وقت نعيش فيه أصعب التحديات على مختلف الأصعدة، من أزمات اقتصادية خانقة، وضغوطات سياسية، وتحديات أمنية، تبقى هذه المناسبة تذكيرًا بقدرة لبنان على الصمود في وجه المحن، وبأن الشعب اللبناني الذي عاش معًا قرونًا طويلة من التعاون والتآخي قادر على تخطي الأوقات الصعبة".



وأضاف: "إن عيد بشارة العذراء مريم، الذي يمثل قيمة عظيمة في عقيدتي المسيحية والإسلام على حد سواء، هو تذكير لنا كيف يمكن للإيمان أن يكون مصدرًا للقوة في الأوقات العصيبة، وكيف أن التسامح والرحمة لا يعترفان بالحدود الدينية أو الطائفية. إن لبنان الذي نؤمن به هو المؤمن بالتعددية الدينية والثقافية أساسا للسلام. وفي الوقت الذي تمر فيه المنطقة والعالم بأزمات كبيرة، تظل هذه الرسالة اللبنانية الأهم".



وختم: "فلنجعل معا، من هذه المناسبة، إنطلاقة جديدة لترسيخ وحدتنا الوطنية الحقيقية بما يؤسس لمستقبل مشرق للبنان، الذي سيظل، بعون الله، ملاذًا للحرية، والمساواة، والتسامح".