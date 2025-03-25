حادث صدم يودي بحياة شرطي بلدي متقاعد في زوق مصبح

صدمت سيارة الشرطي البلدي المتقاعد ك.خ (64 عاما) على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، بالقرب من كنيسة مار شربل، ما أدى إلى وفاته على الفور، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد حضرت إلى مكان الحادث القوى الأمنية وعناصر الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.