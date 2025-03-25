الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أطباء بلا حدود: فرقنا تواصل العمل في جنوب لبنان رغم التحديات

أخبار لبنان
2025-03-25 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أطباء بلا حدود: فرقنا تواصل العمل في جنوب لبنان رغم التحديات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أطباء بلا حدود: فرقنا تواصل العمل في جنوب لبنان رغم التحديات

أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة المكثفة على جنوب لبنان أسفرت عن تداعيات مدمرة على المدنيين وجهود تقديم الرعاية الطبية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان: "قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، من بينهم طفل، مع تكثيف القوات الإسرائيلية لهجماتها في جنوب لبنان خلال نهاية الأسبوع الماضي، ما أجبر أطباء بلا حدود على تعليق أنشطتها الطبية عبر العيادات المتنقلة في محافظة النبطية يوم الاثنين 24 آذار".

وأشارت الى أن الهجمات المستمرة وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، تتسبب بتهديد حياة الناس وتعرقل إيصال المساعدات بعد أشهر طويلة من الحرب.

وأكد رئيس بعثة أطباء بلا حدود في لبنان أنطون بريفي أن "هذه الهجمات تؤثر بشكل مباشر على قدرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الناس في المناطق الأكثر تضررا، خصوصا في ظل الحاجة إلى رعاية طبية طارئة".

وعبرت "أطباء بلا حدود" عن قلقها من زيادة أي تصعيد إضافي لمعاناة آلاف العائلات في جنوب لبنان وتعقيد الجهود المثقلة أصلا لإعادة بناء حياة الناس ومجتمعاتهم.

وأكدت أن "فرقها تواصل العمل في جنوب لبنان على الرغم من التحديات، حيث تقدم الرعاية الطبية الأساسية للنازحين والمجتمعات العائدة"، قائلة: "لا نزال ملتزمين بالاستجابة للاحتياجات المتزايدة".

أخبار لبنان

أطباء بلا حدود

الهجمات الإسرائيلية

جنوب

لبنان

LBCI التالي
حريق داخل محطة للمحروقات في الهرمل (فيديو)
سلام من طرابلس: لن نتهاون مع كلّ من يخلّ بالأمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-22

أطباء بلا حدود: 24 وفاة و800 إصابة في السودان جراء مرض ينتقل عبر المياه

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-12

مياه الجنوب: فرقنا تواصل صيانة خطوط الدفع والجر والتوزيع في قضاءي صور وبنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
2025-02-07

"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل إلى وقف عنفها ضد الطواقم الطبية والمرضى والمرافق الصحية في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-16

وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة لحين وقف الحوثيين أعمالهم العسكرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:36

"المستقبل" يقدم تعازي الحريري بالاعلامية الراحلة هدى شديد

LBCI
أخبار لبنان
08:20

سلام من مطار القليعات: نلتزام بإعادة تشغيل المطار...رسامني: نتواصل مع المستثمرين لهذا المشروع

LBCI
أخبار لبنان
08:19

جوني القرم: ما ورد في إحدى الصحف عار من الصحة

LBCI
أمن وقضاء
07:40

قائد الجيش استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي... وهذا ما جرى بحثه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-23

مريض بحاجة إلى دم من فئة B- في مستشفى جبل لبنان... للتبرع التوجه نهاري الجمعة والسبت من الساعة الثامنة حتى الثالثة او الاتصال على الرقم 76886837

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-01

قائد الجيش بالنيابة تفقُّد عددًا من الوحدات المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:03

في رشعين... مئات المعزين حضروا للوقوف الى جانب عائلة هدى شديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-21

رئيس الحكومة: وداعًا هدى شديد..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مفاجآت برنامج أكرم من مين في الأيام الأخيرة من رمضان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

3 نقاط تغيّر مجرى الانتخابات النيابية المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

دور اللغة الفرنسية كمفتاح للنجاح للشباب اللبناني خلال طاولة مستديرة في مكتبة مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

وفدان من روسيا وأوكرانيا للقاء الولايات المتحدة في السعودية… كلٌّ على حدى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هدى شديد... الإنسانة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

الليرة اللبنانية الأضعف عربيًا وعالميًا… إليكم من يليها في التصنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الدفع الأميركي باتجاه تفاوض لبناني إسرائيلي تستأنفه أورتاغوس في تل أبيب... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في خطتها بعيدة المدى... إسرائيل تستعد لاعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري فيها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
12:58

"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
01:31

لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
11:54

سلام عين السفير رامز دمشقية رئيسا لفريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

LBCI
حال الطقس
02:58

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
17:50

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هدى شديد... الإنسانة!

LBCI
خبر عاجل
08:13

معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More