حريق داخل محطة للمحروقات في الهرمل (فيديو)

اندلع حريق هائل داخل محطة للمحروقات في الهرمل.



وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، فإن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران التي اندلعت جراء تسرب الوقود وانفجار صهريج للمحروقات.