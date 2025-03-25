سلام من مطار القليعات: نلتزام بإعادة تشغيل المطار...رسامني: نتواصل مع المستثمرين لهذا المشروع

أكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بإعادة تشغيل مطار القليعات، مشيرا إلى ان "مشاريع عدة ستكون موضع اهتمامنا وسنستدرج عروضا عدّة".



وقال" دار الهندسة ستقدم مجانا دراسة مخطط توجيهي أولي للمطار خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر".



واضاف خلال جولة قام بها في مطار القليعات: "جئنا الى عكار عملا بالالتزام الذي عبّرت عنه الحكومة لمساعدة المنطقة انمائيا وأمنيا وبحثنا في الوجود المتزايد للنازحين ونؤكد على أهمية مطار القليعات لعكار والشمال".



إلى ذلك، فقد أوضح وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بأنه "بدأنا بإعداد دراسة عن الطرقات التي توصل الى المطار وسنكون على تواصل مع المستثمرين لهذا المشروع".