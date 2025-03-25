جوني القرم: ما ورد في إحدى الصحف عار من الصحة

أكد وزير الاتصالات السابق جوني القرم في بيان، أن "ما ورد في صحيفة "الأخبار"، في مقالها الأخير بتاريخ ٢٥ آذار ٢٠٢٥ حول إدخال معدات لشركة "ويفز" ومنحها تراخيص أثناء شغله لمنصب وزير الاتصالات، هو عار من الصحة جملة وتفصيلا.



وشدّد القرم على أنّه "خلال فترة توليه وزارة الاتصالات، لم يصدر أي ترخيص لأي شركة من شركات مزوّدي خدمات الإنترنت ومزوّدي خدمات المعلومات لإدخال أيّ تجهيزات يمكن أن تستعمل النطاقات التردّدية لخدمات الجوال بجميع أجيالها، ولم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلّق بمنح حقوق أو امتيازات لأي شركة خارج الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".