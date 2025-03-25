حراك المعلمين المتعاقدين: لصرف بدل الانتاجية وإنقاذ العام الدراسي

دعا منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور الى صرف بدل الانتاجية وإنقاذ العام الدراسي.



وقال منصور في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي العام اليوم: "نطلق وجعنا وصرختنا في وجه حكومة تريد أن تقدم ورقة اعتماد نجاحها على حساب المعلمين المتعاقدين، سواء بحقهم ببدل انتاجية في فصل الصيف كما بقية المعلمين أو برفع أجر الساعة".



ولفت الى أن الحراك أطلق صرخته إلى وزيرة التربية للتحرك الفوري بدءًا من اليوم والاتصال بوزير المالية وعقد اجتماع طارئ معه لمناقشة كيفية وإمكانية صرف بدل الإنتاجية عبر سلفة خزينة تغطي أشهر الصيف أو من خلال إعادة تخصيص بعض الموارد المالية من الموازنة لاستبدال لتغطية رفع أجر الساعة توازي وتعدل 1200$ قيمة بدل انتاجية الصيف للمتعاقدين كافة.



وشدد على أنه إذا رفضت وزارة المالية إعطاء سلفة خزينة فإن من حق وواجب وزيرة التربية أن تطلب استثناءً حكوميًا عبر مجلس الوزراء لإقرار التمويل مباشرةً.



وناشد منصور الحكومة لانقاذ العام الدراسي، لافتا الى أن امتحاناته أصبحت على الأبواب، وقبل أن يستفحل الظلم وتغلق المدارس وتتوقف الامتحانات الرسمية.