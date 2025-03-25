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حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا

أخبار لبنان
2025-03-25 | 09:56
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حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
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حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنه "بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، انطلقت عمليات الإطفاء الساعة ١١:٤١ من صباح اليوم، إثر تلقي غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني اتصالًا يُفيد باندلاع حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات في الهرمل".

وأفاد البيان، بأن "فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني توجهت على الفور إلى موقع الحريق، حيث تعمل منذ ذلك الحين على مكافحة النيران والحد من امتدادها، بمؤازرة آليات عدة وعناصر من مراكز بعلبك الإقليمي، الهرمل الإقليمي، والقبيات الإقليمي".
 

وبحسب البيان، فقد تبيّن أن الحريق اندلع نتيجة اشتعال مادة البنزين المتسرّبة من صهريج أثناء تفريغ حمولته في المحطة، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة، والتي أتت على عدد كبير من السيارات (١٥ سيارة) وصهريج ومبنى مؤلف من طابقين حيث يضم الطابق الأول ٥ محلات تجارية والثاني مؤلف من شقتين سكنيتين. كما أن طبيعة الأرض المنزلقة ووقوع المحطة في حيّ سكني مكتظّ ساهما في اتساع رقعة الأضرار، ما زاد من تعقيد عمليات الإطفاء.
 

وأعلن البيان أن "الحريق أسفر عن وفاة طفلين لبنانيين كانا داخل سيارة مركونة في المحطة، فيما تعرّض جدّهما لإصابة بالغة. كما تُوفي طفل من التابعية السورية كان داخل سيارة أخرى، وأصيب شخصان سوريان كانا برفقته، وهما في حال حرجة، إضافة إلى إصابة مواطنين بجروح متفرقة نُقلا إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج. كما تعرّض رئيس مركز الدفاع المدني في اللبوة لإصابة أثناء تنفيذ عمليات الإطفاء، استدعت إدخاله إلى المستشفى".

وأشار الى أنه في تمام الساعة ١٤:٢٠، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة الكاملة على الحريق، وتواصل حاليا تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدّد الاشتعال.
 

وإذ أسفت المديرية العامة للدفاع المدني لهذا الحادث الأليم، شدّدت على ضرورة التقيد بتدابير السلامة العامة داخل محطات توزيع المحروقات، ولا سيما الامتناع عن التدخين أو إشعال النار، التأكد من سلامة التجهيزات، عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء تعبئة الوقود، الاحتفاظ بمطافئ حريق صالحة للاستعمال، ومتابعة التدريبات الخاصة بكيفية استخدامها، إضافة إلى ضرورة توفّر كمية كافية من الرمل في المحطات لاستخدامها في حال تسرّب الوقود، للحد من انتشاره ومنع اشتعاله. كما دعت المديرية العامة الجميع إلى التقيّد بالتدابير الوقائية تفاديا لوقوع حوادث مماثلة.
 

أخبار لبنان

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