رابطة متعاقدي الأساسي الرسمي: إعطاء مهلة أسبوعين والعودة إلى المدارس غدا الأربعاء

أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة)، قرارها بالعودة إلى المدارس صباح غد الأربعاء 26 آذار 2025.



وأكدت رئيسة الرابطة نسرين شاهين أن هذه المبادرة الإيجابية من قبل المتعاقدين هي لإعطاء مهلة أسبوعين لتتمكن وزيرة التربية ريما كرامي من تحضير الملف وعرضه على وزارة المالية والحكومة، بعد أن التقت الرابطة بالوزيرة وطلب كرامي استمهالها بعض الوقت لتقديم دراسة تعوض إلغاء بدل الانتاجية وبعد التعبير عن التزامها بكلامها.



ولفتت شاهين الى أن المبادرة أتت للوصول الى حل منصف، وإلّا فالاحتكام مجدداً للأساتذة لاتخاذ خطوات المواجهة ضد من سيعرقل في الحكومة التوصل إلى صيغة تنصف المتعاقدين.



ودعت شاهين الاساتذة المتعاقدين إلى التنظيم مع الأستاتذة في الملاك لكي يتمكنوا من التدريس غدًا من دون أي اشكاليات.