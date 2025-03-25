الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب: السلاح غير الشرعي أولوية لا تحتمل التأجيل
أخبار لبنان
2025-03-25 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكتائب: السلاح غير الشرعي أولوية لا تحتمل التأجيل
أعرب المكتب السياسي عن قلقه البالغ إزاء الخرق المتمادي لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً ثقته التامة في قدرة الجيش اللبناني على التواجد الفعّال والصارم على كل الأراضي بخاصة الحدودية منها، كما قدرته على كشف ملابسات عملية إطلاق الصواريخ من لبنان وتحديد هوية الفاعلين.
وشدد المكتب بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على ضرورة عدم تقديم أي مبرّر إضافي لإسرائيل لشنّ اعتداءاتها على لبنان.
وطالب بمناقشة آلية واضحة لجمع السلاح غير الشرعي وإدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، تمهيداً لوضع روزنامة دقيقة وصريحة لتنفيذه بما يضمن إخراج لبنان من دوامة الحروب المستدامة وترسيخ الاستقرار والأمان.
الى ذلك، أكد المكتب السياسي أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا يجوز أن تكون ذريعةً لتعليق أو تأجيل معالجة قضية السلاح، معتبرا أن هذه المسألة تبقى أولوية مطلقة، وألا سبيل إلى الحلّ والاستقرار إلا بحسمها جذرياً.
كما شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبرا أن كل نقاش إيجابي من شأنه أن يحسن قانون الانتخاب هو أمر مرحب فيه ويستحق الدرس شرط الا يشكل التعثر في العملية مبرراً لتعطيل الاستحقاق برمّته، بحجة غياب التوافق بين الكتل النيابية على صيغة موحّدة.
هذا ورفض الحزب أي قانون انتخابي من شأنه الإخلال بصحة التمثيل الصحيح، لافتًا الى أن أي مسار يخرج عن نهج تعزيز الديمقراطية وضمان حرية التعبير وممارسة الحق الانتخابي برعاية الدولة وإشرافها، هو انتكاسةٌ غير مقبولة للمسار الديمقراطي في البلاد.
ورحّب حزب الكتائب بتحديد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، داعيا جميع مناصريه وأصدقائه إلى الانخراط الفاعل في هذا الاستحقاق، سواء بالترشّح أو الاقتراع، نظراً لما لهذه الانتخابات من أهمية كبرى، ولا سيّما في تعزيز دور السلطات المحلية التي أثبتت فعاليتها في تلبية احتياجات المواطنين في أحلك الظروف، في وقت عجزت فيه الدولة المركزية عن الاضطلاع بمسؤولياتها.
أخبار لبنان
السلاح
الشرعي
أولوية
تحتمل
التأجيل
التالي
أسرار الصحف 25-03-2025
جريحان في إشكال فردي في صور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-18
الكتائب أثنى على بيان الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الأولوية لتحرير المطار وطريقه وتسليم السلاح فورا
أخبار لبنان
2025-02-18
الكتائب أثنى على بيان الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الأولوية لتحرير المطار وطريقه وتسليم السلاح فورا
0
أخبار لبنان
2025-03-21
ميقاتي يعقد اجتماعًا مع فاعليات طرابلس: لضبط السلاح غير الشرعي وتوقيف المخالفين
أخبار لبنان
2025-03-21
ميقاتي يعقد اجتماعًا مع فاعليات طرابلس: لضبط السلاح غير الشرعي وتوقيف المخالفين
0
آخر الأخبار
2025-01-18
ترامب لشبكة إن بي سي: الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين سيكون على رأس أولوياتي وسيبدأ قريبا
آخر الأخبار
2025-01-18
ترامب لشبكة إن بي سي: الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين سيكون على رأس أولوياتي وسيبدأ قريبا
0
أخبار دولية
2025-01-17
إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية
أخبار دولية
2025-01-17
إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:33
مطلوب بجرم سرقة بقبضة مفرزة استقصاء البقاع
أمن وقضاء
11:33
مطلوب بجرم سرقة بقبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
أخبار لبنان
10:16
رابطة متعاقدي الأساسي الرسمي: إعطاء مهلة أسبوعين والعودة إلى المدارس غدا الأربعاء
أخبار لبنان
10:16
رابطة متعاقدي الأساسي الرسمي: إعطاء مهلة أسبوعين والعودة إلى المدارس غدا الأربعاء
0
أخبار لبنان
10:11
افرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون
أخبار لبنان
10:11
افرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون
0
أخبار لبنان
09:56
حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
أخبار لبنان
09:56
حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-03-07
توقيف شخصين أثناء قيامهما بصيد الطيور النادرة
أمن وقضاء
2025-03-07
توقيف شخصين أثناء قيامهما بصيد الطيور النادرة
0
أخبار لبنان
2025-03-22
ريكاردو كرم يكشف تفاصيل جديدة حول اللقاء الأخير مع هدى شديد (فيديو)
أخبار لبنان
2025-03-22
ريكاردو كرم يكشف تفاصيل جديدة حول اللقاء الأخير مع هدى شديد (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:32
توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة
أمن وقضاء
07:32
توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة
0
صحة وتغذية
12:02
حقيقة صادمة عن العلكة... هذا ما تطلقه في جسمك وما علاقة البلاستيك
صحة وتغذية
12:02
حقيقة صادمة عن العلكة... هذا ما تطلقه في جسمك وما علاقة البلاستيك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:29
محبو الاعلامية الاستثنائية هدى شديد يواصلون تقديم التعازي برحيلها
أخبار لبنان
08:29
محبو الاعلامية الاستثنائية هدى شديد يواصلون تقديم التعازي برحيلها
0
أخبار لبنان
08:20
سلام من مطار القليعات: نلتزام بإعادة تشغيل المطار...رسامني: نتواصل مع المستثمرين لهذا المشروع
أخبار لبنان
08:20
سلام من مطار القليعات: نلتزام بإعادة تشغيل المطار...رسامني: نتواصل مع المستثمرين لهذا المشروع
0
أخبار لبنان
05:48
سلام من طرابلس: لن نتهاون مع كلّ من يخلّ بالأمن
أخبار لبنان
05:48
سلام من طرابلس: لن نتهاون مع كلّ من يخلّ بالأمن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
مفاجآت برنامج أكرم من مين في الأيام الأخيرة من رمضان…
تقارير نشرة الاخبار
14:42
مفاجآت برنامج أكرم من مين في الأيام الأخيرة من رمضان…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
3 نقاط تغيّر مجرى الانتخابات النيابية المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
3 نقاط تغيّر مجرى الانتخابات النيابية المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
دور اللغة الفرنسية كمفتاح للنجاح للشباب اللبناني خلال طاولة مستديرة في مكتبة مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
14:38
دور اللغة الفرنسية كمفتاح للنجاح للشباب اللبناني خلال طاولة مستديرة في مكتبة مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
وفدان من روسيا وأوكرانيا للقاء الولايات المتحدة في السعودية… كلٌّ على حدى
تقارير نشرة الاخبار
14:35
وفدان من روسيا وأوكرانيا للقاء الولايات المتحدة في السعودية… كلٌّ على حدى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هدى شديد... الإنسانة!
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هدى شديد... الإنسانة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
12:58
"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)
اخبار البرامج
12:58
"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)
2
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
3
خبر عاجل
08:13
معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل
خبر عاجل
08:13
معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل
4
حال الطقس
02:58
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:58
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
5
خبر عاجل
17:50
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
17:50
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
6
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France
7
أخبار لبنان
09:56
حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
أخبار لبنان
09:56
حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
8
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هدى شديد... الإنسانة!
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هدى شديد... الإنسانة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More