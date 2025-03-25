مخزومي: إنشاء الميغاسنتر خطوة إصلاحية كبيرة جدًا

إنشاء الميغاسنتر لإدارة الانتخابات البلدية والنيابية ليس مجرد إجراء إداري أو تقني، بل خطوة إصلاحية كبيرة جداً من نتائجها رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، ومنع القوى التي تمارس الترهيب والابتزاز على الناخب من ممارسة سطوتها. كما أنها تساهم في تحرير العملية الانتخابية من عامل المال… pic.twitter.com/UBTV5QSkF0
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 25, 2025
إنشاء الميغاسنتر لإدارة الانتخابات البلدية والنيابية ليس مجرد إجراء إداري أو تقني، بل خطوة إصلاحية كبيرة جداً من نتائجها رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، ومنع القوى التي تمارس الترهيب والابتزاز على الناخب من ممارسة سطوتها. كما أنها تساهم في تحرير العملية الانتخابية من عامل المال… pic.twitter.com/UBTV5QSkF0