افرام: المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته

أكد النائب نعمة افرام في خلال افطار لـ"مشروع وطن الإنسان" في منطقة جبيل أن المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته وهو موضوع اساسي في مشوار بناء الوطن.







