دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس السبت في 29 من شهر رمضان

أكّدت دار الفتوى وجود "التماس هلال شهر شوال لعام 1446 هجرية، بعد غروب شمس السبت الواقع فيه التّاسع والعشرين من شهر رمضان الموافق 29 آذار الحالي 2025".



وكلف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بإلقاء خطبة عيد الفطر في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين، في وسط بيروت.