وزارة المالية: رواتب القطاع العام حُولت وبإمكان المعنيين قبض رواتبهم اعتبارًا من يوم غد

أعلنت وزارة المالية تحويلها رواتب القطاع العام من عاملين ومتقاعدين وأسلاك عسكرية كافة إلى مصرف لبنان.



وأكّدت أنّه بات بإمكان المعنين قبض رواتبهم من مصارفهم الخاصة، اعتبارًا من صباح الخميس الواقع فيه ٢٧ آذار.