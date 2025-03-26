الكونغرس الأميركيّ يحتضن حلقة نقاش لجامعة الروح القدس عن التحديات التي تواجه التعليم في لبنان

استضاف الكونغرس الأميركيّ في واشنطن حلقة نقاش تناولت موضوع "التحديات والفرص التي تواجه التعليم في لبنان"، بدعوة من جامعة الروح القدس – الكسليك.



وقد جمع هذا الحدث نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والديبلوماسية اللبنانية والأميركية البارزة، لمناقشة الدور المحوري للتعليم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للبنان.



واستقطب حضورًا مميزًا تجاوز المئة، من أبرزهم النائبان في الكونغرس الأميركي ليزا ماكلين وداريل عيسى ورئيس الجامعة الأب طلال هاشم، إضافة إلى مسؤولين حكوميين ورجال دين وأكاديميين ورجال أعمال.



هذه الخطوة التي تعكس الاهتمام الدولي بمستقبل لبنان، أثبتت أن التعليم يمثّل بوابة الأمل للبنان. فهو ليس مجرد قطاع يعاني من الأزمات، بل هو أيضًا أداة قوية للتغيير والتطوير.



وفي هذا الإطار، شدد المشاركون على ضرورة دعم المؤسسات التعليمية اللبنانية كونها الركيزة الأساسية لأي نهوض اقتصاديّ واجتماعيّ.





وافتتحت مديرة مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين في جامعة الروح القدس – الكسليك كوزيت القمر الحلقة.



وأكّدت أنّه "رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، يبقى التعليم حجر الأساس في بناء المجتمعات".



وقالت إنّ جامعة الروح القدس تلتزم بتوفير تعليم يعزز القيم والقيادة، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في المعرفة هو مفتاح التقدّم".



وشدّد المطران عبد الله إلياس زيدان، أسقف أبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس، على "أنّ لبنان هو مصدر لتصدير العلم إلى العالم وأن التعليم الكاثوليكيّ فيه يشكّل دعامة أساسية للحفاظ على الهوية الثقافية والوحدة الوطنية".



وأشار إلى ضرورة توفير الدعم المستدام للمؤسسات التعليمية التي تواصل عملها رغم الظروف الصعبة".



أما رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم فنوّه بأهمية التعليم في تشكيل المجتمعات وتمكين الأفراد.



وقال: "تؤكد الجامعة، التي تفتخر بتراثها الأكاديمي وقيم الرهبانية اللبنانية المارونية، التزامها بإعداد قادة عالميين يعملون بأخلاق".



وتناول أهمية التعليم كأداة للتفكير النقدي وقيادة التغيير في مواجهة التحديات المعقدة العالمية. وافتتحت مديرة مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين في جامعة الروح القدس – الكسليك كوزيت القمر الحلقة.وأكّدت أنّه "رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، يبقى التعليم حجر الأساس في بناء المجتمعات".وقالت إنّ جامعة الروح القدس تلتزم بتوفير تعليم يعزز القيم والقيادة، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في المعرفة هو مفتاح التقدّم".وشدّد المطران عبد الله إلياس زيدان، أسقف أبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس، على "أنّ لبنان هو مصدر لتصدير العلم إلى العالم وأن التعليم الكاثوليكيّ فيه يشكّل دعامة أساسية للحفاظ على الهوية الثقافية والوحدة الوطنية".وأشار إلى ضرورة توفير الدعم المستدام للمؤسسات التعليمية التي تواصل عملها رغم الظروف الصعبة".أما رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم فنوّه بأهمية التعليم في تشكيل المجتمعات وتمكين الأفراد.وقال: "تؤكد الجامعة، التي تفتخر بتراثها الأكاديمي وقيم الرهبانية اللبنانية المارونية، التزامها بإعداد قادة عالميين يعملون بأخلاق".وتناول أهمية التعليم كأداة للتفكير النقدي وقيادة التغيير في مواجهة التحديات المعقدة العالمية.