الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخميس المقبل موعد بدء التحقيق في شكوى ضد سلامة

أخبار لبنان
2025-03-26 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخميس المقبل موعد بدء التحقيق في شكوى ضد سلامة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخميس المقبل موعد بدء التحقيق في شكوى ضد سلامة

حدّد قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان الخميس المقبل موعدًا، لبدء التحقيق في الشكوى المقدمة من النائب الياس جرادة والمحامين في جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" وهم حسن بزي وبيار الحداد ونجيب فرحات وطارق عزو ومحمد لمع وذلك ضد كل من:

1- شركة اوبتيموم
2- رياض سلامة
3- وسيم منصوري 
4- وعدد من المصارف ورؤساء مجالس إدارتها.

وتأتي الشكوى على خلفية اختلاس مبلغ 8 مليار دولار أميركيّ بواسطة شركة أوبتيموم ورياض سلامة وتدخل بقية المدعى عليهم وعدم إعطائهم معلومات للقضاء.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المقبل

التحقيق

سلامة

LBCI التالي
بحث بين وزير العدل وسفير باكستان في شأن التعاون الثنائيّ
الكونغرس الأميركيّ يحتضن حلقة نقاش لجامعة الروح القدس عن التحديات التي تواجه التعليم في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-04

وزارة الخارجية قدمت شكوى الى مجلس الأمن ضد إسرائيل لخرقها القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-11

رئيس الجمهورية بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب إلى جانب البنود المُدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء لجلسة الخميس المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-24

ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-14

إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:20

وزير الإعلام: تلفزيون لبنان شركة خاصة وتعييناته لا تخضع للآلية الإدارية

LBCI
أخبار لبنان
10:15

الوزيرة كرامي والوزير ناصر الدين أعلنا استئناف برنامج الكشف الطبي لتلامذة المدارس الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
10:06

بري عرض مع لودريان التطورات واستقبل الياس المر

LBCI
أخبار لبنان
09:27

تجمع الشركات اللبنانية: نرفض أي زيادات ضريبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:41

مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا موقتا لقضاء باقي فترة ولاية إمام أوغلو

LBCI
أخبار دولية
2025-03-11

تركيا: نشعر بتفاؤل حذر تجاه الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية

LBCI
أخبار لبنان
07:26

سلام: التطبيع مع اسرائيل مرفوض من جميع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:35

الرئيس عون: للضغط على اسرائيل للالتزام باتفاق وقف النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

الصين تحث أميركا على التوقف عن التعامل معها "بغطرسة"

LBCI
أخبار لبنان
07:42

جلسة للجنة الاقتصاد خصصت للمولدات

LBCI
أخبار لبنان
07:22

وزير الطاقة: الهيئة النّاظمة طلبٌ اصلاحيّ وأشجع اللبنانيين المؤهلين على ارسال سيرهم الذاتية

LBCI
أخبار دولية
06:55

نتنياهو: للسيطرة على مناطق في غزة إذا لم تفرج "حماس" عن الرهائن المتبقين

LBCI
أخبار لبنان
03:35

لودريان في قصر بعبدا... سلسلة لقاءات تنتظره وهذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت مستمرة... وهذه أجواء الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

ممرضو الذكاء الإصطناعي يثيرون الجدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة: الذكاء الإصطناعي في الصدارة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:49

وزارة المالية: رواتب القطاع العام حُولت وبإمكان المعنيين قبض رواتبهم اعتبارًا من يوم غد

LBCI
صحف اليوم
01:15

تحذيرات من أي مواجهة مسلّحة مع "حزب الله" (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
03:28

معلومات للـLBCI: تأجيل زيارة الوفد الأمنيّ برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى إلى سوريا بطلب من السلطات السورية

LBCI
حال الطقس
01:24

درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ الجمعة

LBCI
اخبار البرامج
12:55

رسالة نارية من طوني كيوان للسياسيين في Ramadan Talk... وهذا سبب غيابه عن الساحة الفنية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:46

مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إرجاء مباحثات وزير الدفاع السوريّ مرهف أبو قصرة مع نظيره اللبنانيّ يعود لاقتراب موعد تشكيل الحكومة السورية الذي سيترتب تبديلات في المسؤوليات لاسيما ضابط الارتباط السوريّ المكلف بالملف الامنيّ مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:20

مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إعلان الحكومة سيكون في الأيام القليلة المقبلة قبل عيد الفطر وستكون من ٢٢ وزيراً تُمثل النسيج السوري كلّه ولن يبقى من الوزراء الحاليين إلا وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

إقلاع مطار رينيه معوض مدنيا خلال سنة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More