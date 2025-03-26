لجنة الأشغال اطّلعت من صدّي على مشاريع وزارة الطاقة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، للاطلاع من وزير الطاقة والمياه جو صدي على مشاريع وخطط الوزارة في المرحلة المقبلة.



وناقشت اللجنة مواضيع الكهرباء والمياه والمشاكل التي تعانيها وما هي خطط الوزارة لحل هذه المواضيع.



واستمعت الى شرح مفصل من الوزير صدي عن الخطط التي ستقوم بها الوزارة والتعيينات التي ستجرى في الوزارة، واتُفق معه على عقد جلسات لاحقة لكل موضوع على حدة وأن يأتي بالأجوبة والدراسات لكل موضوع حتى يتم مناقشتها في اللجنة.