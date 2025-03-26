وزير الطاقة: الهيئة النّاظمة طلبٌ اصلاحيّ وأشجع اللبنانيين المؤهلين على ارسال سيرهم الذاتية

أكّد وزير الطاقة جو صدّي أنّ الإصلاح يبدأ بتجديد الادارة، بتعيين مجالس الادارة وبتطبيق القوانين.



وشدد، في مؤتمر صحافيّ، على ضرورة إنشاء الهيئة الناظمة.



وقال: "هذه الخطوة الاولى، التي نعمل عليها".



وأضاف: "الهيئة النّاظمة طلبٌ اصلاحيّ من الجهات المانحة كلها وخلال اسبوع المواصفات المطلوبة تكون في وزراة التنمية الادارية واشجع اللبنانيين المؤهلين على ارسال سيرهم الذاتية".



وعن تراخيص الطاقة الشمسية، أشار إلى وجوب تشكيل الهئية الناظمة للبدء في هذا المشروع.



وأوضح صدّي أنّ تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة لأسباب مختلفة منها السرقة، موضحًا أنه ستُطبّق سياسة تشجيعية، بحيث أن المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية اضافية، أما المناطق التي لا تتجاوب فلن تستفيد، محذراً من خطوات صارمة في حال عدم التجاوب.