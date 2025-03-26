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طعن بمرسوم إصدار موازنة العام 2025

أخبار لبنان
2025-03-26 | 07:27
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طعن بمرسوم إصدار موازنة العام 2025
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طعن بمرسوم إصدار موازنة العام 2025

توجّه كل من النواب بولا يعقوبيان، وملحم خلف، ونجاة عون صليبا، وفراس حمدان، وأديب عبد المسيح، وبلال الحشيمي، وملحم طوق، وعدنان طرابلسي، وطه ناجي، وابراهيم منيمنة، وطوني فرنجية، إلى المجلس الدستوري لتقديم طعن بمرسوم إصدار موازنة العام 2025.

واعتبروا أنَّه يتضمن مخالفات دستورية عديدة في أصول إصداره وآليته كما في مضمونه، نظرًا للأعباء والزيادات الضريبية الكبيرة التي فرضها.

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