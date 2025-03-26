الرئيس عون: للضغط على اسرائيل للالتزام باتفاق وقف النار

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة عمل رعاة الاتفاق على الضغط على إسرائيل للالتزام به حفاظا على صدقيتهم، وضمانا لتنفيذ ما اتفق عليه لاعادة الاستقرار ووقف الاعمال العدائية.



ولفت الرئيس عون في خلال استقباله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الى أن موضوع الإصلاحات يأتي في أولوية اهتماماته بالتوازي مع إعادة الاعمار، مؤكدا أن العمل سيتواصل من أجل إعادة الثقة في الداخل اللبناني ومع الخارج، ولاسيما مع وجود فرص متاحة يجب الاستفادة منها وأبرزها الدعم الفرنسي للبنان والتحرك الذي يقوده الرئيس ماكرون في هذا الاطار.



وأكد أنه مصمم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الأطراف المعنيين.



وأعلن أن الاجتماعات بدأت مع صندوق النقد الدولي لدرس الخطوات المناسبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في لبنان، قبل أن تكون مطلبًا للمجتمع الدولي، مشيراً الى أن الإجراءات التي ستتخذ على الصعيد الإداري ستعطي رسالة إيجابية للداخل اللبناني والخارج.



وأبلغ الرئيس عون لودريان بأنه يتطلع الى اللقاء مع الرئيس ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس، لشكره مجددا على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد، ولاسيما على دوره الشخصي في تسهيل انجاز الاستحقاق الرئاسي.



كما أكد أنه سيبحث مع الرئيس ماكرون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي تعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة.



هذا وتطرق البحث الى الوضع على الحدود اللبنانية - السورية.