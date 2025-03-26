جلسة للجنة الاقتصاد خصصت للمولدات

عُقدت جلسة في المجلس النيابيّ خصصت للمولدات، برئاسة رئيس لجنة الاقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني.



وقال البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد وكان موضوعنا المولدات، حيث وردتنا شكاوى عدة من المواطنين حول هذا الموضوع، ولو كان لدينا ساعات تغذية لما كان هناك مولدات".



ولفت إلى وجود "نقص في ساعات التغذية رغم كثرة عدد المولدات".



وأوضح وجود "خطة لدى وزارة الطاقة لزيادة ساعات التغذية، فكلما زادت التغذية تنخفض ساعات المولدات، فنستطيع ايقاف مفاعيل المولدات".



وأشار غلى وجود "مخالفات في العدادات وفي عدم تركيبها وعدم الالتزام بالتعرفة كما ينص عليه القانون وهناك تلاعب في العدادات".



وأعلن أنه "بعد النقاش أصدرت اللجنة توصية لبلدية مدينة بيروت بموضوع المخالفات، لملاحقة مرتكبي المخالفات وتوقيفهم وختم مولداتهم بالشمع الأحمر وطالبت بمعرفة فاتورة الكهرباء من الشركة".



وأوضح أنّ "بعض المولدات تعتمد الطاقة شمسية عوضا عن المولد وهذا الموضوع هو مخالف للقانون، كما ان على البلديات القيام بعملها وان تتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون".