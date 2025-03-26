البساط في حوار مع جمعية تجار بيروت: القطاع التجاريّ منكوب

شارك وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط، في حوار مفتوح مع جمعية تجار بيروت، بحضور رئيس الجمعية نقولا شماس وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من رؤساء اللجان والأسواق والمؤسسات والجمعيات التجارية في لبنان.



ونوه شماس بالـ"خبرات العالمية التي يتمتع بها الوزير البساط في مجال إدارة أعمال كبرى الشركات في العالم"، مبديًا ثقته بأن هذه الخبرات "ستؤدي دورًا محوريًا داخل الحكومة اللبنانية".



وأشار الى أنّ "الاقتصاد اللبنانيّ بني على أكتاف التجار، وان القطاع التجاري ما قبل الأزمة كان يمثل ثلث الاقتصاد الوطني ويشغل 27% من القوى العاملة، إضافة الى كونه المسدد الأول للضرائب".



وذكّر بأنّ "الاستهلاك يمثل ما لا يقل عن 85% من الاقتصاد اللبنانيّ".



وقال: "القطاع التجاريّ الحالي منكوب وتعب، والتجار وضعوا منذ بداية الحرب الأهلية، منذ 5 عقود، في فوهة المدفع، وهو أمر لا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا، بما فيها أزمة العام 2019 ومن ثم جائحة كورونا وصولًا إلى "حرب الإسناد" التي دمرت البنية التحتية التجارية في لبنان وتدمير أسواق بكاملها".



وشدد على "اهمية اعادة اعمار اقتصاد لبنان، تحديدا القطاع التجاريّ، عند كل حديث عن اعادة الاعمار في لبنان".



ورأى أنّ "الوضع الحالي للتجار مزر مقارنة بأوضاعهم في السابق".



وأكد "عدم قدرة التجار والمستهلكين على تحمل فرض اي رسوم اضافية".



واعتبر أنّ "ارتفاع سعر الطاقة والاكلاف التشغيلية، بالاضافة الى الرسوم والضرائب، جعل مسار التجار بالغ الصعوبة خصوصا بعد ان ضاعت اموالهم ومدخراتهم في المصارف".



وطالب بـ"ضرورة إعادة التسليف والتسهيلات المصرفية التي من شأنها ان تساعد في عملية الاستهلاك والتطور الاقتصادي".

من جهته، شدّد البساط على أنّ "الاولوية الاولى لهذه الحكومة هي النمو والازدهار".



وأكّد أنّ "الوزراء لم يأتوا لتكريس الأزمة والقعر، بل للخروج منهما".



ودعا الى "إخراج الاقتصاد اللبنانيّ من المكان العالق به منذ فترة طويلة الى مكان أكبر"، مشددا على "اهمية القطاع التجاريّ في الاقتصاد، ليس في لبنان فحسب بل في كل العام، حيث يشكل المستهلكون ما نسبته 70 الى 85 % من هذا القطاع".



وأوضح أن "القطاع التجاريّ يشكل الرابط بين كل زوايا الاقتصاد من الاستيراد والتصدير الى الاستثمار ومصروف الدولة".