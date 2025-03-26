بحثٌ في حاجات ترميم قصري بيت الدين وقصرالأمير امين

بحث وزير الثقافة غسان سلامة ورئيسة مهرجانات بيت الدين واعضاء اللجنة, في المكتبة الوطنية، في حاجات ترميم قصري بيت الدين وقصرالأمير امين باعتبارهما يمثلان حقبة الامارة اللبنانية.



وتناولت المحادثات اعادة افتتاح مُتحف رشيد كرامي والاهتمام بمتحف الموزاييك داخله العناية ليبقى معلمًا تراثيًا للاجيال المقبلة.