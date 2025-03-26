الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجّي استقبل لودريان ونائب رئيس حكومة ايرلندا: وجوب انسحاب اسرائيل الفوريّ

أخبار لبنان
2025-03-26 | 08:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجّي استقبل لودريان ونائب رئيس حكومة ايرلندا: وجوب انسحاب اسرائيل الفوريّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجّي استقبل لودريان ونائب رئيس حكومة ايرلندا: وجوب انسحاب اسرائيل الفوريّ

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جان ايف لودريان، لعرض الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون باريس. 

وبحثا في التصعيد الاسرائيليّ الخطير والمستمر في الجنوب، والمساعي التي تبذلها فرنسا لتنفيذ اعلان وقف الاعمال العدائية، باعتبارها إحدى الدول الراعية له، إضافة إلى كونها عضوًا في اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة تطبيقه.

وشدّد رجّي على وجوب انسحاب اسرائيل الفوري والكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها، والالتزام بتنفيذ إعلان وقف الاعمال العدائية وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأكد لودريان دعم فرنسا المستمر للبنان ولتحقيق الاستقرار فيه.

كما استقبل رجّي نائب رئيس حكومة ايرلندا وزير الخارجية ووزير الدفاع سيمون هاريس ترافقه سفيرة ايرلندا لدى لبنان نوالا أوبراين وأعضاء الوفد الذي ضمّ مسؤولين في وزارة الدفاع الايرلندية، للبحث في مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.
 


وأعرب رجّي عن تقدير لبنان وامتنانه الكبيرين لايرلندا على مواقفها القوية الداعمة للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه، وعلى مشاركتها الفاعلة بقوة حفظ سلام ايرلندية ضمن قوات اليونيفيل.

وأشاد بالتضحيات التي قدمتها إيرلندا وجنودها في لبنان. وأكد الوزير رجّي حرص الحكومة اللبنانية على ملاحقة المسؤولين عن مقتل الجندي الايرلندي في اليونيفيل شون روني ومحاسبتهم أمام القضاء. 

وأكّد رجّي ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف تصعيدها واعتداءاتها، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

كما أكد عزم الدولة اللبنانية على حصر السلاح بيدها، وعلى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية اللازمة.

وشدّد هاريس على دعم ايرلندا وتضامنها الكامل مع لبنان وشعبه، وضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية عليه، وأعرب عن فخر بلاده بمشاركة جنود ايرلنديين في قوات اليونيفيل، لكنه شدد على أن بلاده وعائلة الجندي الضحية شون روني تتطلعان لمحاسبة الجناة وسوقهم الى العدالة.

وأشار الى استعداد بلاده لوضع خبراتها وتجربتها في التعاطي مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الاصلاحات بتصرف لبنان. وأعلن كذلك عن تقديم ايرلندا مبلغاً وقدره 2،5 مليون يورو إضافي لصالح الصندوق الانساني لدعم لبنان التابع للامم المتحدة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

استقبل

لودريان

ونائب

حكومة

ايرلندا:

انسحاب

اسرائيل

الفوريّ

LBCI التالي
المكتب الإعلاميّ لوزير الاتصالات: إليكم مجموعة من الوقائع بعد إمعان بعض وسائل الإعلام في تزييف الحقائق
بحثٌ في حاجات ترميم قصري بيت الدين وقصرالأمير امين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-12

رجي استقبل مسؤولين أميركي وألماني: للضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-21

لقاءات لرجّي وتشديد على وجوب انسحاب اسرائيل الكامل

LBCI
أخبار دولية
2025-03-04

الشرع للمجتمع الدوليّ: للضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري من جنوب سوريا

LBCI
خبر عاجل
2025-02-18

رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس النواب والحكومة أكدوا وجوب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة وجهوزية الجيش اللبناني على القيام بكل مهامه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:39

رسامني زار مطار رفيق الحريري وتابع سير العمل في أقسامه

LBCI
أمن وقضاء
12:31

كمين لمفرزة استقصاء الجنوب أسفر عن توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم قتل

LBCI
أخبار لبنان
12:27

وزير الدفاع: لمواصلة الضغط على العدو للانسحاب

LBCI
أخبار لبنان
12:26

الدفاع المدني: نعالج بقعة تلوث بحري مقابل خليج جونية بالتنسيق مع الجيش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:34

افرام: المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-18

في يوم العودة الاول بعد اكثر من عام.. ركام كفركلا يشهد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-25

حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!

LBCI
صحف اليوم
01:15

تحذيرات من أي مواجهة مسلّحة مع "حزب الله" (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

الصين تحث أميركا على التوقف عن التعامل معها "بغطرسة"

LBCI
أخبار لبنان
07:42

جلسة للجنة الاقتصاد خصصت للمولدات

LBCI
أخبار لبنان
07:22

وزير الطاقة: الهيئة النّاظمة طلبٌ اصلاحيّ وأشجع اللبنانيين المؤهلين على ارسال سيرهم الذاتية

LBCI
أخبار دولية
06:55

نتنياهو: للسيطرة على مناطق في غزة إذا لم تفرج "حماس" عن الرهائن المتبقين

LBCI
أخبار لبنان
03:35

لودريان في قصر بعبدا... سلسلة لقاءات تنتظره وهذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت مستمرة... وهذه أجواء الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

ممرضو الذكاء الإصطناعي يثيرون الجدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة: الذكاء الإصطناعي في الصدارة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:49

وزارة المالية: رواتب القطاع العام حُولت وبإمكان المعنيين قبض رواتبهم اعتبارًا من يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
09:10

مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر

LBCI
صحف اليوم
01:15

تحذيرات من أي مواجهة مسلّحة مع "حزب الله" (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
01:24

درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ الجمعة

LBCI
خبر عاجل
03:28

معلومات للـLBCI: تأجيل زيارة الوفد الأمنيّ برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى إلى سوريا بطلب من السلطات السورية

LBCI
خبر عاجل
10:12

معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري تم نقله ليوم غد على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية

LBCI
خبر عاجل
06:46

مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إرجاء مباحثات وزير الدفاع السوريّ مرهف أبو قصرة مع نظيره اللبنانيّ يعود لاقتراب موعد تشكيل الحكومة السورية الذي سيترتب تبديلات في المسؤوليات لاسيما ضابط الارتباط السوريّ المكلف بالملف الامنيّ مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:20

مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إعلان الحكومة سيكون في الأيام القليلة المقبلة قبل عيد الفطر وستكون من ٢٢ وزيراً تُمثل النسيج السوري كلّه ولن يبقى من الوزراء الحاليين إلا وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More