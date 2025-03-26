رجّي استقبل لودريان ونائب رئيس حكومة ايرلندا: وجوب انسحاب اسرائيل الفوريّ

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جان ايف لودريان، لعرض الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون باريس.



وبحثا في التصعيد الاسرائيليّ الخطير والمستمر في الجنوب، والمساعي التي تبذلها فرنسا لتنفيذ اعلان وقف الاعمال العدائية، باعتبارها إحدى الدول الراعية له، إضافة إلى كونها عضوًا في اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة تطبيقه.



وشدّد رجّي على وجوب انسحاب اسرائيل الفوري والكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها، والالتزام بتنفيذ إعلان وقف الاعمال العدائية وقرار مجلس الأمن رقم 1701.



وأكد لودريان دعم فرنسا المستمر للبنان ولتحقيق الاستقرار فيه.



كما استقبل رجّي نائب رئيس حكومة ايرلندا وزير الخارجية ووزير الدفاع سيمون هاريس ترافقه سفيرة ايرلندا لدى لبنان نوالا أوبراين وأعضاء الوفد الذي ضمّ مسؤولين في وزارة الدفاع الايرلندية، للبحث في مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.