ضاهر: رهن أو تسييل جزء من احتياطي الذهب لا يجب أن يتم إلا ضمن خطّة واضحة

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن رهن أو تسييل جزء من احتياطي الذهب، وهذا لا يجب أن يتم إلا ضمن خطة واضحة تعيد إطلاق عجلة الاقتصاد والنمو والازدهار في البلد. كما لا يمكن إقرار هكذا قانون قبل إلغاء السرية المصرفية ومحاسبة المرتكبين لإعادة الأموال المنهوبة إلى المودعين. وحيث إن…
— Michel Daher (@mgdaher) March 26, 2025
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن رهن أو تسييل جزء من احتياطي الذهب، وهذا لا يجب أن يتم إلا ضمن خطة واضحة تعيد إطلاق عجلة الاقتصاد والنمو والازدهار في البلد. كما لا يمكن إقرار هكذا قانون قبل إلغاء السرية المصرفية ومحاسبة المرتكبين لإعادة الأموال المنهوبة إلى المودعين. وحيث إن…