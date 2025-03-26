مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة إدارية حملت الرقم 12/2025، لمناسبة عيد الفطر السعيد، قضت بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.