الامن العام حدد موعد اختبارات خطية للتطوع

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر إعتبارا من تاريخ 03/04/2025 إجراء إختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية وخضعوا للإختبارات الخطية.ولمزيد من التفاصيل الدخول على الرابط التالي