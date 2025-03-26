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تجمع الشركات اللبنانية: نرفض أي زيادات ضريبية
أخبار لبنان
2025-03-26 | 09:27
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تجمع الشركات اللبنانية: نرفض أي زيادات ضريبية
عقد تجمع الشركات اللبنانية اجتماعًا اليوم برئاسة باسم البواب في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم في خلاله مناقشة آخر المستجدات في البلاد ولاسيما ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية والمشاريع المعروضة من قبل الحكومة في هذا الإطار، كما جرى تقييم للنشاطات التي نظمها التجمع ووضع تصور للنشاطات المقبلة.
البواب
وتحدث البواب عن اللقاءات التي عقدتها الهيئات الاقتصادية مع وزراء جدد في الحكومة ولاسيما وزراء الاقتصاد والمال وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، مشيراً إلى أنه تلمس قناعة لدى الوزراء بترسيخ تعاون بناء مع القطاع الخاص اللبناني كونه يشكل الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني.
ولفت البواب إلى أنه أطلع الوزراء على أهداف التجمع والخطوط العريضة التي يعمل على تحقيقها لا سيما في مجال إيجاد ظروف مؤاتية للأعمال والاستثمار وكذلك في مجال تمكين الشركات اللبنانية في موضوع عالم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي.
موقف التجمع
وشدد المجتمعون على ضرورة استجابة السلطة من مجلس نواب وحكومة لمتطلبات القطاع الخاص وبشكل أساسي مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب والتهرب الضريبي وتسهيل الأعمال وتحفيز الإستثمار.
وأكد التجمع أن العمل على هذا المسار من شأنه تحقيق نمو مستدام وبمعدلات مرتفعة، لافتا الى أن هذا الأمر كفيل بحل الكثير من الأزمات ولاسيما على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ومعلناً رفضه لأي زيادات ضريبية جديدة، "تحت اي حجة كانت".
كما أكد أنه سيستمر بالتعاون مع السلطة الجديدة على متابعة الملفات المرتبطة بالإقتصاد الكلي والتي من شأنها إعادة الإقتصاد اللبناني إلى طريق التعافي والنهوض وكذلك بالنسبة لإقامة ورش العمل والاجتماعات الموسعة في موضوع الذكاء الإصطناعي.
وأشار التجمع إلى أنه سيعقد في الفترة المقبلة سلسلة لقاءات مع الوزراء الجدد لتعزيز التعاون معهم خدمةً للشركات والمؤسسات اللبنانية والقطاع الخاص والإقتصاد الوطني.
أخبار لبنان
الشركات
اللبنانية:
زيادات
ضريبية
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