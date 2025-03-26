بري عرض مع لودريان التطورات واستقبل الياس المر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو ومستشار رئيس المجلس محمود بري، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.



كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الياس المر، بحضور النائب ميشال المر.