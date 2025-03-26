وزير الإعلام: تلفزيون لبنان شركة خاصة وتعييناته لا تخضع للآلية الإدارية

أوضح مكتب وزير الاعلام بول مرقس، أن اقتراح الأسماء لمجلس ادارة تلفزيون لبنان يدخل ضمن صلاحيات الوزير في القانون، علما ان القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء مجتمعا.



وأكّد المكتب في بيان، ما أوضحه الوزير في نهاية جلسة مجلس الوزراء الماضي، حيث أكّد المجلس عدم شمول تعيينات تلفزيون لبنان من ضمن آلية التعيينات الإدارية، علما أن تلفزيون لبنان هو شركة خاصة تخضع لقانون التجارة وليس ادارة رسمية ولا مؤسسة عامة وله نظامه الخاص المنظم بمرسوم.



وشدد على أن القانون سيكون دائما أساس عمل وزير الإعلام كنموذج لبناء لبنان المؤسسات، حيث يتطلب ذلك تضافر الجهود والنيات والإرتقاء بالعمل الاعلامي إلى المستوى المنشود.