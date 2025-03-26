الرئيس عون: لضرورة التحلي بالاخلاق في أي وظيفة كانت

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن المراكز والمناصب ليست غاية بل وسيلة لتحقيق الهدف، داعيًا المحافظين في المحافظات الثماني، الى تطبيق القانون والقيام بواجبهم في محاربة الفساد بعيدا عن الضغوطات وبغض النظرعن الانتماءات الطائفية والمذهبية والحزبية.



وشدد الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية احمد الحجار على رأس وفد من المحافظين جاء لتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية، على ضرورة التحلي بالاخلاق في أي وظيفة كانت وعلى أهمية ان يقوم كل في موقعه بما يرضي ضميره.



وقال: "نحن الى جانبكم لمساعدتكم لكن عليكم انتم القيام بواجبكم المعروف والمنصوص عليه في القوانين".



وشدّد على أنه من حق اللبناني ان يعيش بكرامته وفي بيئة خالية من الفساد.



الحجار



بدوره، لفت وزير الداخلية الى أن التحدي الأول هو الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستبدأ في الرابع من أيار، مشيراً الى أن الدعوة لمحافظة جبل لبنان ستوجه قبل الرابع من نيسان، وأنه سيدعو نهار الجمعة المحافظ مع جميع القائمقامين، للمباشرة تباعا بعد ذلك متابعة الأوضاع مع جميع المحافظين ولاسيما لجهة المشاكل والتحضيرات التفصيلية لهذه الانتخابات.



وأشار الى أنه بتوجيهات من الرئيس عون أصرّ على اجراء الانتخابات في موعدها كأول رسالة إيجابية من العهد للمجتمعين الداخلي والخارجي بالالتزام واحترام الاستحقاقات الدستورية.



وتطرق الوزير الحجار الى حلحلة بعض الأمور الإدارية والمالية في محافظة بيروت، مشيراً الى أن موضوع هيئة إدارة السير على سكة الحل.



وأوضح أنه على تواصل دائم مع محافظي لبنان الجنوبي لايجاد حلول لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كما مع محافظي عكار وبعلبك الهرمل والبقاع، ولاسيما في ما يتعلق بقضية النزوح السوري الأخير.

وأكد الحجار أن الأمور تحت السيطرة وأن جميع المحافظين يقومون بأدوارهم على أكمل وجه.





