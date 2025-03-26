الدفاع المدني: نعالج بقعة تلوث بحري مقابل خليج جونية بالتنسيق مع الجيش

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه بإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، وبالتنسيق مع بحرية الجيش اللبناني، عمليات معالجة بقعة تلوث مقابل خليج جونية، والتي تمتدّ على طول كيلومتر ونصف وعرض متر، وتم العمل فورًا على حصرها والحدّ من انتشارها باستخدام المعدات الخاصة لمكافحة التلوث البحري.



وأفادت في بيان، بأن مفرزة شواطئ جبل لبنان قامت بأخذ عينات من المياه الملوثة لإخضاعها للفحوص اللازمة، فيما تستمرّ الفرق المختصة في الدفاع المدني بعمليات سحب المادة الملوثة من سطح المياه، ونقلها إلى مستوعبات مخصصة، لضمان الحدّ من أي ضرر بيئي قد ينتج عن هذا التسرب. وأفادت في بيان، بأن مفرزة شواطئ جبل لبنان قامت بأخذ عينات من المياه الملوثة لإخضاعها للفحوص اللازمة، فيما تستمرّ الفرق المختصة في الدفاع المدني بعمليات سحب المادة الملوثة من سطح المياه، ونقلها إلى مستوعبات مخصصة، لضمان الحدّ من أي ضرر بيئي قد ينتج عن هذا التسرب.



وأشارت المديرية العامة الى أن هذه الإجراءات تمت بقرار من النيابة العامة البيئية في جبل لبنان، التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التلوث وحماية البيئة البحرية. وأشارت المديرية العامة الى أن هذه الإجراءات تمت بقرار من النيابة العامة البيئية في جبل لبنان، التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التلوث وحماية البيئة البحرية.