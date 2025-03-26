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وزير الدفاع: لمواصلة الضغط على العدو للانسحاب

أخبار لبنان
2025-03-26 | 12:27
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وزير الدفاع: لمواصلة الضغط على العدو للانسحاب
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وزير الدفاع: لمواصلة الضغط على العدو للانسحاب

شدّد وزير الدفاع ميشال منسى على أهمية التنسيق الدائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل.

وأكد منسى في خلال لقائه وزير الدفاع قائد الـ"يونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو، على ضرورة مواصلة الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من النقاط الخمس التي لا يزال يحتلّها في جنوب لبنان.

من جهته، أكد الجنرال لاثارو سعي اليونيفيل إلى تطوير قدراتها التقنية لمواجهة التحديات المقبلة، معلنًا استعدادها لدعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار والتخلص من القذائف غير المنفجرة.

كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لتجديد مهمة قوات "اليونيفيل" في خلال الصيف المقبل، وذلك بقرار من مجلس الأمن الدولي بعد اجتماعه المقرر في نيويورك في آب المقبل.
 
هذا واستقبل منسى في مكتبه، نائب رئيس وزراء ايرلندا وزير الدفاع ووزير الخارجية سيمون هاريس على رأس وفد رسمي، حيث تركزت المحادثات على التحديات الأمنية التي يواجهها لبنان، خصوصا في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة عليه، مع تأكيد أهمية التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والوحدة الايرلندية العاملة ضمن الـ"يونيفيل".

وشكر منسى جمهورية ايرلاندا على مساهمتها الفاعلة في "اليونيفيل" منذ تاريخ إنشائها.

وجدد هاريس "التزام ايرلندا الراسخ بدعم أمن لبنان واستقراره"، وعبر عن "اعتزاز الشعب الايرلندي بمساهمة جنوده في بعثة حفظ السلام".

وأعلن "مضاعفة التمويل إلى 80,000 يورو لدعم مشاريع التعاون المدني العسكري (CIMIC) التي تهدف إلى تطوير المرافق الإجتماعية والصحية والتعليمية".

وفي سياق متصل، تطرق هاريس إلى قضية مقتل الجندي الايرلندي شون روني في كانون الأول 2022 أثناء تأديته مهامه ضمن بعثة الأمم المتحدة بالقرب من بلدة العقبية.
 
وأشار إلى أن عائلة الجندي تنوي السفر إلى لبنان لحضور الجلسة المقبلة في أيلول المقبل، معربًا عن أمله في أن تلمس العائلة تقدما حقيقيا في مسار العدالة.

وأكد أن الحكومة الايرلندية، شددت مرارا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي هجمات تستهدف قوات حفظ السلام، مشيدا بالتعاون المستمر من قبل السلطات اللبنانية في هذا الملف.

أخبار لبنان

الدفاع:

لمواصلة

الضغط

العدو

للانسحاب

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