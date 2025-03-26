اللبنانية الاولى ترأست الاجتماع الاول للجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة: ستلعب دوراً محوريًا

عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تشكلت بموجب المرسوم 55/2025، اجتماعها الأول في مقرّها في بعبدا، برئاسة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون وبحضور نائبة الرئيسة السفيرة السيدة سحر بعاصيري سلام والسيدات أعضاء الهيئة.



وفي مستهل الجلسة، رحبت اللبنانية الأولى بالأعضاء الجدد المعينين حديثًا، متمنيةً لهم التوفيق في مهامهم، كما شكرت اللجان السابقة على الجهود الكبيرة التي بذلتها في خدمة قضايا المرأة وتحقيق العديد من الإنجازات.



وأكدت السيدة الأولى في خلال الاجتماع، أن العمل سيستمر للبناء على التقدم المحقق وتعزيز المكتسبات التي تحققت، مشددة على الدور المحوري الذي ستلعبه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة باعتبارها الجسم الموحد لكافة الجهود والمبادرات المتعلقة بحقوق المرأة في لبنان.

ولفتت الى أنها ستكون الهيئة المظلة التي تنسق وتوجه السياسات، وتدعم جميع المبادرات الوطنية لضمان تحقيق التأثير المنشود في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان.



كما شددت عون على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للهيئة في صنع السياسات والتنسيق بين مختلف الجهود المتعلقة بشؤون المرأة، وذلك بالتعاون والتكامل مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية.