رئاسة الجمهورية: الشريط المتناقل للرئيس عون مركب

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن مواقع للتواصل الاجتماعي تتناقل شريطا مركبا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يدعو فيه إلى الاستثمار في احدى الشركات المالية الخاصة.



وأوضح المكتب أن هذا التسجيل غير صحيح وأنه مركب بتقنية الذكاء الاصطناعي ويرجى بالتالي عدم الاخذ به مطلقًا.