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نعيم قاسم: لن نقبل بإستمرار الاحتلال... ولا محل للتطبيع في لبنان
أخبار لبنان
2025-03-26 | 15:08
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نعيم قاسم: لن نقبل بإستمرار الاحتلال... ولا محل للتطبيع في لبنان
أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في إنهاء المقاومة في لبنان، ولم تتمكن من الوصول إلى الليطاني.
وقال قاسم: "أُعلن وقف إطلاق النار وحالة المقاومة حالة صمود وهي في موقع قوي. ونحن في مرحلة مسؤولية الدولة في تنفيذ الاتفاق وخروج الاحتلال".
وأكد أن "المقاومة مستمرة بحضورها القوي، تعمل حيث يجب أن تعمل وحيث تقدر أن تعمل"، قائلا: "ليكن معلوما، المقاومة إيمان متجذر وخيار ثابت، تتحرك بحكمة بحسب متطلبات المواجهة، أما الآن فعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بمسؤوليتها وأن تضغط على القوى الفاعلة الذين رعوا الاتفاق".
وأضاف: "لن نقبل بإستمرار الاحتلال، ويجب عليه أن يفرج عن الأسرى"، مؤكدا "ألا محل للتطبيع ولا للإستسلام في لبنان".
موقف الشيخ نعيم قاسم جاء خلال كلمة ألقاها في "منتدى القدس" الذي عقد تحت شعار "على العهد يا قدس".
ولفت قاسم الى أن "75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس ولم تتمكن إسرائيل من إلغاء الهوية الفلسطينية، ولم تتمكن من شرعنة شبر واحد من فلسطين"، مشيرا الى أن "فلسطين محتلة إلى الآن والكيان الإسرائيلي لا دولة له ولا حدود". وقال: "جاء طوفان الأقصى ليقلب المعادلة، فمنذ ثمانية عشر شهرا على طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية تتألق في العالم وتبرز كحقيقة لا يمكن أن يلغيها أحد، وتنكشف إسرائيل بأعمالها العدوانية الإجرامية، وفي آن معا تبين أن الكيان الإسرائيلي يعيش أزمة وجود، ولا يمكن لهذا الاحتلال أن يكرس حضوره وأن يأخذ أرض فلسطين".
ورأى قاسم أن "المخطط الأميركي الطاغوتي كبير جدا وخطير جدا من خلال استخدامه لأداة الإجرام الإسرائيلية"، لافتا الى أن "المخطط هو: تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، احتلال أراض من الدول المجاورة من لبنان وسوريا والأردن ومصر، تقسيم دول المنطقة حتى تصبح دولا كثيرة متناثرة يسهل التلاعب بها والتحكم بالشرق الأوسط الذي يريدونه على شاكلتهم".
أخبار لبنان
حزب الله
نعيم قاسم
لبنان
تطبيع
إسرائيل
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