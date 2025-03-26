عبد المسيح: دورة "الصبر والصمود" على المحك... 26 ضابطا مهدّدون بالتجريد من رتبهم

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "دورة "الصبر والصمود" على المحك: 26 ضابطا مهدّدون بالتجريد من رتبهم".



وأوضح أن "دورة "الصبر والصمود"، التي رُقِّي بموجبها 26 رتيبا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم بمرسوم صادر عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 18/12/2024، تواجه اليوم خطر إلغاء مرسومها، ما يعني تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم".



وأشار عبد المسيح الى أن هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية ويمثّل سابقة خطيرة.



ولفت الى أنه في حال حدوثه، سيكون بمثابة حكمٍ بالإعدام الجماعي على 26 عائلة لبنانية كرّست نفسها لخدمة المؤسسة العسكرية. وقال: "إن كان هناك خلل في هذه الدورة، فليُصحَّح من دون أن يُعاقَب جميع عناصرها، وليُحاسَب المسؤولون قبل المستضعفين. كما يجب تعميم هذه المحاسبة على كل من دخل الدولة عبر الوساطة أو الرشوة أو المحسوبية".



وأضاف: "أناشد جميع السادة الوزراء أن يرفضوا غدا أي محاولة لتمرير مشروع إلغاء هذا المرسوم، فهؤلاء الضباط، رغم أنني لا أعرف أيًاً منهم، لا يستحقون هذه المجزرة الإدارية. وإن تم تجريدهم من رتبهم، سنخوض معركة قضائية، سياسية، وشعبية ضد كل من تواطأ وساهم في هذا القرار. وللحديث تتمة".