الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عبد المسيح: دورة "الصبر والصمود" على المحك... 26 ضابطا مهدّدون بالتجريد من رتبهم

أخبار لبنان
2025-03-26 | 17:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عبد المسيح: دورة &quot;الصبر والصمود&quot; على المحك... 26 ضابطا مهدّدون بالتجريد من رتبهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عبد المسيح: دورة "الصبر والصمود" على المحك... 26 ضابطا مهدّدون بالتجريد من رتبهم

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "دورة "الصبر والصمود" على المحك: 26 ضابطا مهدّدون بالتجريد من رتبهم".

وأوضح أن "دورة "الصبر والصمود"، التي رُقِّي بموجبها 26 رتيبا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم بمرسوم صادر عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 18/12/2024، تواجه اليوم خطر إلغاء مرسومها، ما يعني تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم". 

وأشار عبد المسيح الى أن هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية ويمثّل سابقة خطيرة.

ولفت الى أنه في حال حدوثه، سيكون بمثابة حكمٍ بالإعدام الجماعي على 26 عائلة لبنانية كرّست نفسها لخدمة المؤسسة العسكرية. وقال: "إن كان هناك خلل في هذه الدورة، فليُصحَّح من دون أن يُعاقَب جميع عناصرها، وليُحاسَب المسؤولون قبل المستضعفين. كما يجب تعميم هذه المحاسبة على كل من دخل الدولة عبر الوساطة أو الرشوة أو المحسوبية".

وأضاف: "أناشد جميع السادة الوزراء أن يرفضوا غدا أي محاولة لتمرير مشروع إلغاء هذا المرسوم، فهؤلاء الضباط، رغم أنني لا أعرف أيًاً منهم، لا يستحقون هذه المجزرة الإدارية. وإن تم تجريدهم من رتبهم، سنخوض معركة قضائية، سياسية، وشعبية ضد كل من تواطأ وساهم في هذا القرار. وللحديث تتمة".
 

أخبار لبنان

أديب عبد المسيح

أمن الدولة

ضابط

LBCI التالي
الكونغرس الأميركيّ يحتضن حلقة نقاش لجامعة الروح القدس عن التحديات التي تواجه التعليم في لبنان
وزارة الصحة جالت في مستشفى دير القمر الحكوميّ بحضور البستاني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-16

ديما الجندي عن غزة: "466 يوماً من الصبر" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
2025-02-15

عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي في كلمة خلال اعتصام: صبرنا وصبرنا لكن للصبر حدود والمقاومة لن تخضع وستواجه وترفض الاملاءات الاسرائيلية والاميركية

LBCI
فنّ
2025-03-22

"بيخلصوا الكلمات"... ليليان نمري: هدى شديد سفيرة الصبر والأمل إلى اللقاء

LBCI
أخبار دولية
2025-03-07

السلطة الجديدة في سوريا على المحكّ لجهة كيفية التعاطي مع الأقلية العَلويّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:49

باريس على خط الدعم: لن نتخلى عن لبنان (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
01:26

الحرارة تتخطى معدلاتها الجمعة... وأمطار خفيفة متوقعة السبت

LBCI
صحف اليوم
01:09

زيارة الرئيس عون الى باريس تستمر 24 ساعة... وهذا ما يتخللها (اللواء)

LBCI
صحف اليوم
01:00

أورتاغوس تزور لبنان في بداية نيسان (النهار)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:58

الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي لمحلة الدبش في يحمر الشقيف صباحا

LBCI
صحف اليوم
01:09

زيارة الرئيس عون الى باريس تستمر 24 ساعة... وهذا ما يتخللها (اللواء)

LBCI
أخبار لبنان
10:20

وزير الإعلام: تلفزيون لبنان شركة خاصة وتعييناته لا تخضع للآلية الإدارية

LBCI
اقتصاد
16:39

تعيين حاكم مصرف لبنان... مسؤولون أميركيون وأوروبيون: لن يكون هناك فيتو لصالح طرف على حساب آخر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

الكهرباء 24/7: شعارٌ يتجدّد... والتنفيذ غائب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

"فضيحة سيغنال" التي هزت إدارة ترامب... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إفطار OMT بيروت ماراثون والتأكيد على الموعد الجديد للسباق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

في الأسبوع الأخير من شهر رمضان... برنامج "أكرم من مين" يعد بمزيد من المفاجآت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

صرخات وجع في غزة... وأصوات في إسرائيل تدعو الى مفاقمة المأساة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

التجار يشتكون... والوزير يدوّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

بُشرى إلى المضمونين من اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
14:09

لقاء بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري في جدة غدا... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:07

آخر المعطيات حول مسألة تعيين حاكم المركزي...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:10

مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر

LBCI
أخبار لبنان
04:49

وزارة المالية: رواتب القطاع العام حُولت وبإمكان المعنيين قبض رواتبهم اعتبارًا من يوم غد

LBCI
فنّ
04:30

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة خضراء من توقيع إيلي صعب (صور)

LBCI
أمن وقضاء
13:06

الجيش: إغلاق طريقَين وإزالة شريط شائك للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
03:28

معلومات للـLBCI: تأجيل زيارة الوفد الأمنيّ برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى إلى سوريا بطلب من السلطات السورية

LBCI
خبر عاجل
10:12

معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري تم نقله ليوم غد على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية

LBCI
أخبار لبنان
12:26

الدفاع المدني: نعالج بقعة تلوث بحري مقابل خليج جونية بالتنسيق مع الجيش

LBCI
أخبار لبنان
15:08

نعيم قاسم: لن نقبل بإستمرار الاحتلال... ولا محل ‏للتطبيع في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More