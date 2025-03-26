عبد المسيح: دورة "الصبر والصمود" على المحك... 26 ضابطا مهدّدون بالتجريد من رتبهم

دورة "الصبر والصمود" على المحك: 26 ضابطًا مهدّدون بالتجريد من رتبهم...
دورة "الصبر والصمود"، التي رُقِّي بموجبها 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم بمرسوم صادر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18/12/2024، تواجه اليوم خطر إلغاء مرسومها، ما يعني تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم. هذا…
— Adib Abdel Massih - أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) March 26, 2025
دورة "الصبر والصمود" على المحك: 26 ضابطًا مهدّدون بالتجريد من رتبهم...
دورة "الصبر والصمود"، التي رُقِّي بموجبها 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم بمرسوم صادر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18/12/2024، تواجه اليوم خطر إلغاء مرسومها، ما يعني تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم. هذا…