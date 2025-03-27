وزير العدل بعد لقائه السفير الهولندي: لإصلاح القضاء في لبنان

وصف السفير الهولندي لدى لبنان فرانك مولن، اجتماعه مع وزير العدل عادل نصار بالشيّق والمفيد للغاية.



ونقل مولن عن الوزير نصار تأكيده أهمية إصلاح القضاء في لبنان لضمان استقلاليته وخدمته للشعب وفعاليته.

وفي ملف التحقيق في انفجار المرفأ، لفت مولن الى ان الوزير نصار يأمل في أن يتمكن القاضي بيطار من إنهاء هذا التحقيق بنجاح قريبًا. وقال إن وزير العدل قدّم دعمه للقضاة، مؤكدًا استقلاليتهم وأهمية عملهم، وكيفية كسب ثقة الشعب والحفاظ عليها.