الجميل استقبل السفير الهولندي... وأكد ضرورة استعادة سيادة الدولة

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع سفير هولندا فرانك مولن الأوضاع العامة، ولا سيما الانطلاقة الجديدة لحكومة العهد.



كما تم التطرق في لقا بينهما، إلى ملف النازحين السوريين والتشديد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم.



وأكد الجميل على أهمية استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها وحصر السلاح بيدها.



كما اطّلع السفير الهولندي من رئيس الكتائب على مبادرة المصارحة والمصالحة، مثنيًا على أهميتها.