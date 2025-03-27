مصادر رئيس الحكومة: الرئيس سلام لم يهدد بالإستقالة

أفادت مصادر رئيس الحكومة، بأن الرئيس سلام لم يهدد بالإستقالة ولكنه استعرض خيارات بالمطلق تتعلق بموضوع الحاكم، فقال "نحن إما أمام توافق وإما تعيين وإما إستقالة".



وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس سلام سيؤكد حرصه على عمل المؤسسات واحترامها وفي حال حصل التعيين خلافا لإرادته فإنه سيتعاطى معه وفق مجموعة من الأولويات يحددها رئيس الحكومة.