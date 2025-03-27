كركي: التعرفات الاستشفائية غير المقطوعة أصبحت نافذة اعتبارا من 26/3/2025

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان ، انه "في العام 2023 وعلى إثر تعديل الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة، أصدر المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكّرة إعلاميّة وقرارات قضى بموجبها تعديل التعرفات للأعمال الطبيّة والاستشفائيّة لأوّل مرّة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية في العام 2019 والتي أفقدت تقديمات الضمان قيمتها وانسحب الأمر على ثقة الناس بالضمان ودوره كصمام للأمان وحافظ للأمنين الصحّي والإجتماعي في لبنان.



وقد تعهّد المدير العام للصندوق منذ تلك اللحظة بأنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم وبحسب الإمكانات المتاحة على استعادة ثقة المضمونين بالضمان وإعادة تقديماته إلى ما كانت عليه، معلناً عن إطلاق ورشة إصلاحيّة وتصحيحيّة من أجل احتواء وتبديد مفاعيل وتداعيات هذه الأزمة التي طالت قطاعات البلاد كافّة.



وعليه، اعتمد كركي سياسة توظيف أيّ مورد مالي يُرفد إلى محفظة الصندوق في تحسين التعرفات الصحيّة واعتبرها أولويّة مطلقة، وقد قام بزيادتها أكثر من مرّة حتى عادت التغطية الاستشفائية للعمليات الجراحيّة المقطوعة إلى ال 90 في المئة، أي كما كانت عليه تماماً قبل الأزمة مع نهاية العام 2024.



أمّا في ما خصّ الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة -الطبابة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،) وبعد إعلانه عن إقرار مجلس الإدارة زيادة تعرفتها بموجب القرار رقم 1374 تاريخ 7/3/2025 المتّخذ في الجلسة عدد 1091 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية عليه بالقرار 120/1 بتاريخ 20/3/2025، أصدر المدير العام القرارات التنفيذيّة اللازمة لكل مستشفى على حدى، حيث وقّع على 140 قراراً لكافّة المستشفيات المتعاقدة مع الضمان وهي تتضمّن الخدمات التالية:



أجرة السرير في اليوم

قيمة ال K في غرفة العمليات

قيمة ال K في غرفة الطوارئ

العنايات الفائقة

غرفة العزل

غرفة التوليد

الحاضنة

المولود حديثاً

جدول الأعمال المخبريّة (L)

جدول الأعمال النسيجيّة (A)

جدول الأعمال الشعاعيّة (R)





وحدّدت تعرفات كل قسم داخل المستشفى استناداً إلى تصنيفها في الصندوق وأصبحت هذه التعرفات نافذة اعتباراً من 26/3/2025 وسوف يبلّغ كلّ مستشفى تعرفاته الجديدة في الساعات القليلة القادمة.



بالإضافة إلى ذلك، أصدر د. كركي مذكّرتين إعلاميتين بتاريخ 24/3/2025 حملتا الرقمين 783 و784 قضى بموجبها تعديل زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية لسائر المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كالتالي:











في ما خصّ تعرفات الخدمات الطبيّة داخل المستشفى فقد عدّلت وفق التالي:





معاينة الطبيب الأخصائي في كافّة أقسام العناية



3600000 ل.ل.



معاينة الطبيب الأخصائي



2000000 ل.ل.



معاينة الطبيب العام



1300000 ل.ل.



Oxygen



100000 ل.ل. للساعة الواحدة



Respirator



2000000 ل.ل.





في ما يخصّ تعديل تعرفة الخدمات الطبيّة خارج المستشفيات، لتصبح كالآتي :



L = 8000 L.L

R= 14000 L.L

وعليه، فإنّ التعرفات الاستشفائية والخدمات الطبيّة خارج المستشفيات أصبحت نافذة اعتباراً من 26/3/2025.



والجدير بالذكر أن المدير العام للصندوق قام بزيادة تعرفة علاج مرضى غسيل الكلى ليحافظ على نسبة التغطية 100% على حساب الصندوق لأنّ هذا الملف هو على رأس أولويّاته لما فيها من خطورة وتهديد لحياة المرضى.



وعطفاً على المذكرات الإعلامية والقرارات التي صدرت والمتعلّقة بتعديل التعرفات للمعاينات والأعمال الطبية والاستشفائية اعتباراً من 26/3/2025، وعملاً بمبدأ عدم القدرة على تجزئة فاتورة الإستشفاء، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 26/3/2025 حملت الرقم 785 قضى بموجبها توحيد قيمة التعرفات في حال كان المريض موجودا في المستشفى قبل تاريخ 26/3/2025 واستمر بالإقامة لأيام أخرى بعد هذا التاريخ، أي تعتمد التعرفات الاستشفائية الجديدة بصورة استثنائية اعتباراً من تاريخ الدخول لغاية تاريخ الخروج الواقع بعد تاريخ 26/3/2025، لعدم القدرة نظامياً على تجزئة فاتورة الاستشفاء".