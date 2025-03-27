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شيخ العقل: الحماية لا تكون من العدوّ المتربّص شرّاً بالأوطان والشعوب

أخبار لبنان
2025-03-27 | 07:38
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شيخ العقل: الحماية لا تكون من العدوّ المتربّص شرّاً بالأوطان والشعوب
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شيخ العقل: الحماية لا تكون من العدوّ المتربّص شرّاً بالأوطان والشعوب

دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى المسؤولين للعمل معًا على إعادة بناء المؤسسات بمسؤولية وإرادة، واعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق في التعيينات، ومبدأ الشفافية والوضوح في التعاطي مع المال العام ومع أموال الناس وحقوق المواطنين.

وحذّر أبي المنى في خلال رعايته الإفطار الرمضاني السنوي الذي أقامته "جمعية إسهام – صندوق دعم المريض" في قاعة جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية في شانيه، من المخطّطات العدوانية التوسُّعية، ومن الإغراءات المتكررة والوعود المعسولة القائلة بالحماية والرعاية، ومنبّها إلى خطر الانزلاق في الأفخاخ. 

ورأى أن "الحماية لا تكون من العدوّ المتربص شرّاً بالأوطان والشعوب، بل من الوطن الذي نَستظلُّ سماءه وتاريخَه وتراثّه.
 
وقال: "أبناءُ سوريا الأحرار فُدركون أن حمايتَهم تكونُ بتعلُّقهم بدينهم وقِيمِهم وأرضهم وتاريخهم، وبوحدتهم المعروفية والوطنية، وبانخراطهم جميعاً في بناء دولتهم الحديثة الواحدة الموحَّدة، وبعمقهم العربيّ والإسلاميّ، وليس بغير ذلك".

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