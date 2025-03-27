مساعي مصر للجم التصعيد الاسرائيلي بين رجي وعبد العاطي...

تلقى وزير الخارجية يوسف رجّي اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري بدر عبد العاطي، تشاورا في خلاله بآخر التطورات في لبنان والمنطقة، والمساعي التي تقوم بها مصر للجم تصعيد اسرائيل المستمر في جنوب لبنان ودفعها للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها والالتزام باعلان وقف الاعمال العدائية.



كما بحث رجّي مع سفير ايطاليا لدى لبنان فابريتسيو مارتشيللي في زيارة تعارف وتهنئة، في سبل تعزيز العلاقات اللبنانية – الايطالية والارتقاء بها على مختلف الصعد.



وأعرب عن تقدير لبنان لدعم ايطاليا الدائم له ومشاركتها الفاعلة في مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان من خلال القوة الايطالية في صفوف اليونيفيل.