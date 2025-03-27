وزير الإتصالات أرسل إلى وزير التنمية الإدارية توصيف وظائف مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات

أرسل وزير الاتصالات شارل الحاج رسميًا إلى وزير التنمية الإدارية فادي مكي توصيف وظائف مجلس إدارة الهيئة الناظمة للاتصالات، على ان يتم نشر الإعلانات على موقع OMSAR مباشرةً بعد عيد الفطر.



واوضح بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات انه "على الراغبين إرسال سيرهم الذاتية، على ان يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات بعد ٣ أسابيع من تاريخ النشر".