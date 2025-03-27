نهرا طلب من بلدية طرابلس مصادرة الإطارات المطاطية المرمية على جانبي أوتوستراد المنار

طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في كتاب الى بلدية طرابلس القيام بالسرعة القصوى بمصادرة الاطارات المطاطية المرمية على جانبي اوتوستراد المنار في منطقة ابي سمراء في طرابلس.



وجاء في الكتاب: "جانب بلدية طرابلس،

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود كمية كبيرة من الدواليب غير القابلة للاستعمال مرمية على جانبي الطريق على أوتوستراد المنار في منطقة ابي سمراء،

يطلب اليكم القيام وبالسرعة القصوى مصادرتها منعًا من القيام بحرقها وتلوث البيئة والأضرار بالمواطنين وبالصحة العامة".