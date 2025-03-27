الرئيس عون: متلزمون بالاصلاحات وبتطبيق الـ1701

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن الجيش يقوم بواجبه بالكامل في الجنوب وأن الدولة ملتزمة بتطبيق الـ1701، مشيرا الى أن حزب الله متعاون في موضوع السلاح وأن الوصول إلى كل الحلول يتم عبر الحوار.



وشدد الرئيس عون في مقابلة مع France 24، على وجوب احترام اتفاق وقف النار من قبل الطرفين، لافتًا الى أن اسرائيل هي من تبادر الى خرق الاتفاق بالبقاء في النقاط الخمس وأن لبنان يسعى الى الحفاظ على الاتفاق ويكثف الاتصالات الديبلوماسية.



وأكد أن الضمانات يجب أن تأتي من فرنسا وأميركا والشركاء في لجنة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار.



وأشار الرئيس عون، الى أن المطلوب وقف اطلاق النار وتحرير الاسرى والانسحاب من النقاط الخمس للذهاب نحو المفاوضات مع اسرائيل.



وفي ما خص موقف لبنان من التطبيع، أكد أن موقفه من ضمن الموقف العربي.



وأشار الى أن الاجتماع في السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري هو لتفعيل التنسيق وتفادي أي حوادث ممكن أن تحصل.



وقال إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعمل على مؤتمر من أجل مساعدة لبنان والشرط الأساسي هو الإصلاحات وتنفيذ شروط الـIMF.

وأضاف: "متلزمون بالاصلاحات ولا خيار آخر لنا وهي حاجة لبنانية أكثر منها مطلب دولي".