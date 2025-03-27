"الفاو" ووزارة الزراعة أطلقتا مشروعًا يمكن المزارعين من إستصلاح أراضيهم وتطويرها

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ووزارة الزراعة في بيان أن أكثر من ألف مزارع من صغار المزارعين في لبنان سيتمكنون قريبًا من استصلاح أراضيهم غير المنتجة، وإنشاء خزانات مياه لتحسين ادارة مياه الري بالإضافة إلى تنفيذ أعمال زراعية تكميلية داخل مزارعهم."



وأشارت إلى أنه "بهدف دعم المجتمعات الريفية، أطلقت وزارة الزراعة اللبنانية من خلال "المشروع الأخضر" هذا البرنامج الذي يستجيب لاحتياجات المزارعين، حيث يتيح لهم الاستفادة من دعم مالي للاستثمار في البنى التحتية الزراعية".



ولفت البيان الى أنه "يتم تحقيق هذه المبادرة التحوّلية بدعم من حكومة الدنمارك في إطار مشروع "تعزيز سبل العيش والعمالة الزراعية من خلال الاستثمار في استصلاح الأراضي وخزانات المياه" الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالشراكة مع وزارة الزراعة اللبنانية".



وقد حضر فعالية توقيع الاتفاقيات بين منظمة "الفاو" والمزارعين في منطقة البقاع، ممثلة المنظمة في لبنان بالإنابة فيرونيكا كواترولا والقائمة بالأعمال بالإنابة في السفارة الدنماركية دورتي شورتسن.



وأوضح أن "هذا التوقيع يعد محطة رئيسية في تنفيذ المشروع، حيث وقع أكثر من 100 مزارع من مناطق جبل لبنان، عكار، شمال لبنان، البقاع، وبعلبك-الهرمل، من بين أكثر من 1000 مزارع مستهدفين في كل لبنان، اتفاقيات منح الدعم المالي خلال الأسبوع الماضي. وستمكن هذه المنح المزارعين من تحويل الأراضي المهملة وغير المنتجة إلى أراض زراعية خصبة، وبناء خزانات مياه لري محاصيل ذات قيمة مرتفعة لا سيما في المناطق الجبلية والهضاب".



ولفتت كواترولا إلى أن "الاستثمارات التي يوفرها هذا المشروع ستؤدي إلى زيادة مستدامة في ربحية المزارعين ودخلهم، مع توفير فرص عمل كبيرة"، قائلةً إن "المزارعين المشاركين سيحصلون على تدريبات متخصصة حول الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وإدارة المحاصيل، وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى تسجيلهم في مدارس إدارة الأعمال الزراعية لمساعدتهم على الانتقال من مجرد الإنتاج إلى تحقيق الربحية".



بدورها، أكدت شورتسن "فخر السفارة الدنماركية بدعم هذه المبادرة التحويلية التي تساعد لبنان على تعزيز قدرته على الصمود، وخلق فرص عمل مستدامة، وضمان ازدهار المزارعين، ما يساهم في التعافي الاقتصادي للبنان".



وقالت: "يسرنا التعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الفاو لمساعدة المزارعين على استصلاح الأراضي غير المنتجة، وتحسين الحفاظ على المياه، وتعزيز سبل عيشهم".