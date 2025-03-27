بري بحث مع زواره في المستجدات وتلقى برقيتي تهنئة بعيد الفطر من السيسي والحريري

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لإعتداءاتها وإحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخرقها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار.



واستقبل بري رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير السابق أسعد حردان مع وفد ضم نائب الرئيس وائل الحسنية، الدكتور جورج جريج، ريشار الرياشي، غسان غضن والدكتور فادي داغر. وتم عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



واعتبر حردان أن مواقف الرئيس بري ثابتةوخصوصاً في موضوع الإنتخابات النيابية وقانون الانتخاب مشيراً الى أن هذا القانون يجب ان يوحد اللبنانيين حول بناء وطن.



وشدد على ضرورة التخفيف من الخطاب التصادمي الذي يقوم على تحريض العدو الاسرائيلي بما يتعلق بإستقرار لبنان ووحدة اللبنانيين.



على صعيد آخر، ولمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



كما تلقى رئيس المجلس برقية مماثلة من الرئيس سعد الحريري.