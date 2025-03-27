حاكم مصرف لبنان الجديد تلقى إتصالات مهنئة بتعيينه

غص المنزل الوالدي لحاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد في بلدة قرطبا بالمهنئين بتعيينه، حيث كان في استقبالهم شقيقه النائب السابق فارس سعيد الذي شكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "ثباته في موقفه واصراره على تعيين سعيد في هذا المنصب، ومجلس الوزراء على قراره"، مؤكدًا ان "مسؤولية وطنية كبيرة القيت على عاتقه"، آملًا "التوفيق في مهمته".وتلقى سعيد اتصالات هاتفية مهنئة من وزراء ونواب حاليين وسابقين ورؤساء بلديات وفاعليات عسكرية وحزبية ونقابية واجتماعية.وفور إعلان التعيين، اشتعلت سماء البلدة بالأسهم النارية.