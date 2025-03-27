اجتماع لمجلس الأمن الداخليّ المركزيّ لمناقشة التدابير الأمنية المُتخذة خلال الأعياد

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا لمجلس الأمن الداخليّ المركزيّ، في مكتبه في الوزارة.

وحضر الاجتماع النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، مسيّر أعمال نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد روبير منصور، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدوّر، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف، نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخليّ العميد محمود قبرصلي ورئيس شعبة الخدمة والعمليات بالوكالة العقيد عبدالله الحمصي، وجرى البحث في عدد من الشؤون الأمنية.

وناقشوا التدابير الأمنية، التي ستتخذ خلال فترة الأعياد.

وطلب الحجار من الأجهزة الأمنية تكثيف الدوريات والتمركزات، حفاظًا على أمن المواطنين وتعزيز الجهد الاستعلاميّ والأمن الإستباقيّ على الأراضي اللبنانيّ كافة، لمنع حصول أي أعمال مخلة بالأمن.

كما طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمكافحة الجرائم وبشكل خاص عمليات السلب المسلح وإطلاق النار.

وناقشوا الإجراءات، التي تتخذها الأجهزة الأمنية والعسكرية على الحدود.